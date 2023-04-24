谷月涵也關心通膨對股市的影響，他表示，當利率高於GDP的成長時，那麼負債率只會向上，以美國政府而言，去年支付利息的費用約900億美元，今年可能會達5000億美元，增加非常多，日本情況也很嚴重。要如何解決這個問題，一個是將稅率拉得很高，另一個則是鼓勵通膨，通膨升溫有助於GDP走高，負債率就會縮小。而通膨對股市的影響，可能就要看個別的產業。一般而言，高通膨是不利於股市，也因此，預測股市會盤整一段較長的時間。

也因上述因素，谷月涵認為，台股的選股，將由過去的大型股轉為新興產業，首選「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」，取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一個字母成「HEAD」，並以「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」作為新的投資概念，看好將成為未來台灣經濟成長動力來源。因次該4大興產業比較不受到內外資逆風影響。再生能源可以靠台灣市場成長10~20年，至於數位經濟的公司和員工都很年輕，而且獲利模式依賴中國市場。