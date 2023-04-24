美國的信評機構晨星(Morningstar)的數據涵蓋整個三月，當時瑞士金管單位看見瑞信潛在的倒塌危機，並匆促安排瑞銀集團(UBS)出手收購瑞信。
資料還顯示，瑞士另一家資產管理公司Swisscanto在三月出現僅次於iShares的資金流入，估計有62億歐元流入。
整體而言，位在歐洲的長期基金出現了自去年11月以來最大的月度資金外逃。
資料還顯示，回顧過去12個月，瑞信旗下的基金、包括被晨星認定為開放式基金和交易所交易的基金，每個月都出現資金外逃的情形。
資料顯示，在瑞士信貸(Credit Suisse)上個月情況最嚴峻的時期，投資人從該行的基金中撤資了高達創紀錄的46億歐元(約50.4億美元)。
美國的信評機構晨星(Morningstar)的數據涵蓋整個三月，當時瑞士金管單位看見瑞信潛在的倒塌危機，並匆促安排瑞銀集團(UBS)出手收購瑞信。
資料還顯示，瑞士另一家資產管理公司Swisscanto在三月出現僅次於iShares的資金流入，估計有62億歐元流入。
整體而言，位在歐洲的長期基金出現了自去年11月以來最大的月度資金外逃。
資料還顯示，回顧過去12個月，瑞信旗下的基金、包括被晨星認定為開放式基金和交易所交易的基金，每個月都出現資金外逃的情形。
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