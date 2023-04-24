竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐騙款項糾紛，雙方人馬11天內共對開67槍，引起社會關注，警方專案小組鎖定弘仁會重要幹部綽號「鯨魚」林姓男子涉案，但林男已早一步出國前往東南亞，警方透過國際合作，掌握林男最後出現在馬來西亞吉隆坡。據了解，檢警已經透過管道要求林男主動回台說明，若林男不配合，不排除註銷林男護照，迫使他返台。

據了解，竹聯幫弘仁會與華山幫因有250萬元詐騙贓糾紛，本月10日弘仁會派黃姓少年到土城華山幫開的當舖開3槍，19日華山幫則派出吳姓少年追擊弘仁會「鯨魚」座車，在雙北連開13槍，弘仁會反擊，20日再派出劉姓少年持衝鋒槍掃射華山幫土城當舖，連開51槍。

少年槍手作案後均辯稱私人恩怨，但警方不予採信，全力追緝幕後藏鏡人，鎖定弘仁會「鯨魚」林男涉案，但林男先一步離境前往東南亞避風頭，檢警已透過刑事局與馬來西亞協調，協助將林男遣送回台調查。