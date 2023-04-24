南山截水溝與南勢坑溪匯流處。（台中市水利局提供）

南勢溪通過分流工程。（台中市水利局提供）

日前鋒面過境，海線地區亦有短時強降雨的雨勢，24小時累積雨量達近200毫米。台中市水利局24日指出，「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」及「山腳排水鐵路橋附近瓶頸段治理工程」已陸續完工，此二件工程投入總工程經費約7187萬元，強降雨時順利發揮排洪功效。

水利局表示，為解決地方淹水問題，南山截水溝計畫為台中市政府改善海線地區淹水的重大建設計畫，「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」，工程總經費約1561萬元，工程包含新設二座分流堰體（南勢溪及北勢溪）。該工程完成後，將大部分洪水透過分流工排入山腳排水中，分擔南勢溪及北勢溪的分洪排水。

水利局指出，「山腳排水鐵路橋附近瓶頸段治理工程」為施作山腳排水鐵路橋瓶頸段的通水斷面拓寬改善，工程總經費約5626萬元，包含分洪箱涵長度約209公尺，有效改善通水瓶頸段。

水利局也表示，目前已進入汛期，提醒市民於雨季時應保持危機意識，水利局將持續密切觀察當地排水情形並適時因應，維護居民生命財產安全。