陳雁捷醫師指出，透過腹腔鏡術中超音波去定位腫瘤，執行消融術。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

雁捷醫師指出，腹腔鏡搭配術中超音波，可以更明顯觀察肝胰腫瘤。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣60歲邱先生患有B肝、肝硬化病史多年，在衛福部苗栗醫院肝膽內科門診定期追蹤控制肝病，前年追蹤時透過電腦斷層發現肝癌，經部苗腫瘤團隊溝通說明後，患者及家屬因考量疾病等多重因素，決定先採經動脈栓塞治療方式控制病情，日前追蹤又發現肝癌復發，部苗肝膽外科陳雁捷，協助安排患者接受射頻燒灼術治療，住院4天順利出院，且經治療後的電腦斷層追蹤，恢復情況良好。

衛福部苗栗醫院院長李明輝說，台灣肝炎患者很多，但由於肝臟是沈默的器官，很多人會輕忽未接受治療，特別提醒，B、C肝炎是肝癌的重要致病原，感染B、C型肝炎後，一部份會變成慢性肝炎，而慢性肝炎中，又有部份會演變為肝硬化，最後少數會形成肝癌，由慢性肝炎到肝硬化、肝癌，就是所謂的肝病三部曲。

李明輝表示，國民健康署免費提供45歲至79歲民眾，原住民提早至40歲，終身一次B、C型肝炎篩檢服務，籲請民眾善加把握免費篩檢機會，藉由B、C肝篩檢，早期發現異常，盡早投藥治療，進而有效預防肝病。

陳雁捷指出，目前在肝臟腫瘤治癒性的治療部份，肝臟腫瘤切除與肝腫瘤消融術是現行主流方式。相較於腫瘤切除，消融術使用射頻或者微波所產生的熱能，達到腫瘤消融的效果，不會犧牲掉過多正常肝臟組織，且可經由體外超音波定位插針，避免全身麻醉所造成的風險，如角度因素以至於體外插針不可行，例如肋骨擋住而不能體外插針，也可以使用腹腔鏡手術，搭配腹腔鏡超音波定位的方式，來實行腫瘤消融術。

陳雁捷表示，病患透過射頻燒灼術治療，可以有效完全燒灼而無殘存的腫瘤細胞，相較於手術切除，肝腫瘤消融術屬於微創介入治療，還具有傷口小、出血少、復原快等優點，但並非所有肝癌病患，都適合採用這項新的治療方式。

另外，接受射頻燒灼術治療，必須符合要件，包括肝腫瘤3到5公分、肝腫瘤數目不超過3顆、沒有其他器官轉移、沒有嚴重血液或凝血問題。