國泰投信指出，2022年全球經濟面臨惡性通膨，加上聯準會惡鷹式升息，全球債市面臨龐大賣壓，去年彭博全球綜合債券指數最重曾創下21.9%深度跌幅，創逾30年來最大跌幅，重跌環境下也為投資等級債市帶來極佳投資契機，國泰投信即將募集一檔「國泰三年到期全球投資等級債券基金」，聚焦三年以內短債、持有到期等策略，讓投資人進場鎖定當前較高的收益率外，也可期待未來資本利得空間。

吳艷琴表示，回顧歷史經驗，「美國升息循環末段往往是債市投資契機」，1998年以來，聯準會三次降息期間，「以聯準會最後一次升息時點進場，並持有3年推算，三次降息期間債市都有一到三成不等的漲幅」，如1999年8月至2002年8月間，彭博全球綜合債券指數漲幅34.1%、2006年7月到2009年7月間漲幅達21.1%、2018年12月到2021年12月底則有11.1%漲幅。