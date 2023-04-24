瑞瑞．食研所「母親節限定禮盒：國王巴斯克-法國玫瑰禮盒組」包含熱銷的原味、草莓、可可及蜂蜜4款口味，線上購1810元。（瑞瑞．食研所提供）

采采食茶「煙燻巴斯克乳酪蛋糕」經過慢烤後散發迷人煙燻味，999元。（采采食茶提供）

太郎製菓「招牌十勝金磚巴斯克」採線上預訂製作。（太郎製菓提供）

醜蛋糕也想討媽媽歡心！在母親節蛋糕各自比美之際，外型焦黑的「巴斯克」不怕外表醜陋，以誘人乳酪香氣異軍突起，加上求職網調查，起司口味默默登上受媽媽歡迎前5名，打敗咖啡、抹茶口味，讓同屬起司家族的巴斯克受眾持續擴大。業者分析：「巴斯克算安全牌選擇，外焦內嫩與其他起司蛋糕有明顯區分，客群範圍廣，不喜歡甜膩的長者也愛吃，預估檔期加溫將帶來1到2成業績成長。」

後媽家以四葉奶油乳酪製作的巴斯克系列，與一般乳酪蛋糕製程上最大不同在於烤溫，透過上火高溫、下火低溫並縮短時間快速烘烤，讓內在帶些濕潤，保留滑嫩綿細口感，此次共推原味、抹茶、巧克力口味，其中「巧克力巴斯克」以法國頂級法芙娜巧克力、歌劇院可可粉調味，苦甜不膩，該系列皆可冷凍宅配。

專精於推廣好茶、美食的采采食茶同樣加入巴斯克戰局，開賣醇厚的「煙燻巴斯克蛋糕」，注入荷蘭煙燻香氣搭配法國奶油製成，經過慢烤後散發淡雅迷人的煙燻味，夾帶一絲核果香氣，口感紮實滑順，於尾韻飄散著清甜煙燻與怡人奶香，限時第二件享7折。

創下單日賣破7000顆巴斯克的瑞瑞．食研所，順應母親節首度推「母親節限定禮盒：國王巴斯克－法國玫瑰禮盒」，內有4吋國王巴斯克原味、草莓、可可及蜂蜜4款口味，標榜內餡濃醇、入口即化，人氣口味全都吃得到，並附上限量品牌保冷袋、金湯匙2組，花束圖樣包裝呈現雅緻的儀式感，只賣1千組，現官網輸入優惠碼可折130元。

太郎製菓「招牌十勝金磚巴斯克」以北海道四葉乳脂起司、四葉奶霜製作，半熟乳酪口感吃起來軟綿不乾硬，不過份紮實的細緻蛋糕體散發濃郁乳酪香及焦糖香，細細品嚐可感受微酸滋味，為香甜糕體畫龍點睛，目前採線上預訂製作。