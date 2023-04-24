一名網友表示，看到海巡署在招募志願役，開出的月薪介於3萬5320元至3萬8770元之間，他好奇以這個薪資，為什麼不去應徵超商店員就好，貼文引發熱烈討論，不少人直說「超商店員包山包海累死」，且當志願役有包吃包住，可搭軍伙，存錢很快。

原PO昨（23）日於PTT八卦板指出，海巡署在招募志願士兵，入伍訓練8周，支領義務役薪餉6510元；志願士兵生效日起，支領二等兵待遇是3萬5320元；一等兵待遇是3萬7040元；上等兵待遇為3萬8770元。

海巡署網站指出，志願役不分等級薪資均含本俸、專業加給、志願役加給，不含軍人保險、退撫基金、健保和主副食費用等代扣費用。讓原PO好奇問，在便利超商上班8小時薪資也是3萬多，「為什麼要簽志願役？」

貼文曝光，吸引網友熱烈討論，「超商店員做的事可多了」、「便利超商比當兵硬多了」、「便利超商店員包山包海累死」、「超商店員超累，你是不是搞錯什麼？」、「你以為當超商店員很簡單？」、「超商超累然後不供吃住」。

留言中也有人點出志願役的福利，「包吃包住還有一堆加給」、「包吃包住至少省7、8千」、「簽志願役，存錢比超商店員快」、「吃的更省，搭軍伙，存錢超快」。