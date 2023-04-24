翔園文旅推出「地景及裝置藝術創作展」，即日起至6月30日開放民眾參觀。（漢翔提供）

翔園文旅推出「地景及裝置藝術創作展」，即日起至6月30日開放民眾參觀。（漢翔提供）

翔園文旅公司與台中市花藝設計協會合作，運用園區修剪後的樹材和飛機製程餘廢料或汰換零件，透過數十位花藝老師的巧思，創造出驚豔的公共藝術作品，23日辦理綠材翱翔「地景及裝置藝術創作展」，即日起至6月30日開放民眾參觀，歡迎大家假日全家攜伴同遊。

翔園文旅是漢翔航空公司國內第一個100％控股子公司，自去年12月成立後，讓漢翔可專注於本業，翔園文旅積極發展兩大業務主軸，教育訓練的服務平台與文創商品行銷，更可以落實母企業ESG企業永續責任的目標。

翔園文旅推出之活動為綠材翱翔「地景及裝置藝術創作展」，以原本公司內廢棄資材透過花藝老師巧手，創造出循環再生藝術品，作為園區文創裝置藝術，盼成為民眾在林蔭園區散步又可以激發創意靈感空間。

主題材料來源有在翔園園區翠綠林蔭中，定期修剪下來的樟木、龍柏和落葉，作品使用的元素中，也有來自漢翔公司飛機生產中所產生的餘廢料，飛機使用後汰換下來的輪胎、油箱和靶標等，這些原本都應該進入焚化爐或回收困擾的材料，反而成為藝術創作的靈感。

有以大樟木疊成的靶標座，有用枝條創作成栩栩如生的龍首馬身魔獸、而油箱和舊宿舍的木門板所創作的作品，連漢翔員工一看也驚呼，原來油箱從這樣情境和角度一看真的有不同的美感。

負責本次策展的台中市花藝設計協會理事長謝志倫表示，花藝可以是生活、時尚和藝術的展現，更可以是教育、環保、永續的落實。參與創作老師面對自然素材當然是得心應手，面對航太零件的再生，的確費盡苦心，但樸實且真實金屬質感和自然元素的融合，建構出藝術的視覺溝通，再加上園區四十年的老樟木材料，撲鼻的樟木香泌入心扉，民眾可以來此參觀感受五感體驗，兼具身心舒壓療癒效果。

翔園文旅董事長王振興表示，翔園文旅落實母公司漢翔航空邁向ESG永續經營的企業政策，全力支持本活動，盼從協會參與創作的老師和學員帶領、園區同仁參與，能對環境永續和地景裝置藝術有更進一層的認識，對於內部有助於原本剛硬的航空工業企業特質在轉型學習。