演唱日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》片頭曲的樂團「The Birthday」，今（24日）

透過官方推特發表聲明，指出主唱CHIBA YUSUKE因罹患食道癌需要靜養一段時間，今後演出全數中止，消息一出讓粉絲相當震驚。

樂團The Birthday今（24）日透過官方推特發表聲明，主唱CHIBA YUSUKE因罹患食道癌需要專心治療，有段時間無法公開表演，之後的音樂祭、演唱會都全數中止，就連本周末登場的「ARAKABI ROCK FET.23」演出也得取消，同時The Birthday向主辦方、演出者及粉絲致歉，並表示各單位將會依照規定辦理退票作業。

消息一出，引來樂迷紛紛喊話，「請保重」、「震驚！請好好照顧自己，我會永遠等待」、「期待再次見到你，再次聽到你的歌聲」、「我相信千葉先生不會輸給癌症的」、「我們會耐心你康復」、「等你再次回到舞台，我會在台下聽你唱」。

The Birthday於2006年成軍，成員有主唱兼吉他手CHIBA YUSUKE、貝斯手平井遙樹、鼓手KUHARA KAZUYUKI及吉他手藤井謙二，自成團以來就是日本人氣的搖滾樂團，而他們也曾到台灣表演，就連「八十八顆芭樂籽」的主唱阿強、吉他手大頭都誇讚他們的現場演出令人熱血沸騰。