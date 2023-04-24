嚴重熱浪席捲東南亞，菲律賓多個地區也面對熱浪來襲。基於擔心學校防暑能力有限，菲律賓教育部門宣布，必要時會讓當地學校取消實體課。

根據菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓教職員聯盟早前說，學校在熱浪來襲期間，學校應對高溫天氣的設備有限，對此表達的憂慮。

菲律賓教育局發言人周六（22日）回應，學校校長已接獲提醒，如果天氣真的太熱，影響到學生和教職人員的健康，學校有權力和責任宣布取消實體課，轉為其他方式教學。

菲律賓首都馬尼拉以南的一個城市卡布堯（Cabuyao），早前3月就因為在大熱天下進行火災和地震演習時，造成學生中暑，83人送院，市長在3月24日宣布停課。

不過當地有議員認為，學校只是停課的做法治標不治本，建議政府恢復舊的上課日期，重新讓學生在4月到5月享有暑假，以避開酷熱天氣。