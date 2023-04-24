五月天昨香港最終場演唱會，怪獸嗨翻脫掉上衣。（相信音樂提供）

五月天昨香港最終場演唱會，石頭嗨翻脫掉上衣。（相信音樂提供）

五月天昨香港最終場演唱會。（相信音樂提供）

五月天6場「好好好想見到你」香港演唱會，23日晚間最終場，一連4次安可、安排超過30首歌超有誠意，相隔4年重返香港，團員們感動又激動，昨中場石頭、怪獸居然嗨到毫不保留地把上衣脫了，全場2萬歌迷瞬間暴動。

五月天巡演狀態相當不錯，昨晚到〈軋車〉Talking段落時，石頭激動到把上衣直接脫了，裸上半身朝著天空嘶吼：「把你們的心臟聲音，全部掏出來給我。」全場尖叫連連，讓下一個要接話的怪獸，苦笑不知如何接續炒熱氛圍。阿信對怪獸幽默說：「我現在很擔心，你那個層次怎麼做上去，他把東西脫了你知道嗎。」看到全場歌迷尖叫拱脫衣，怪獸笑問歌迷到底是為了看五月天而來，還是看脫衣服而來，接著無預警大方把上衣脫了，全場氣氛嗨炸。

昨晚最後一場，台上台下充滿不捨之情，怪獸說：「時間真的過很快，已經來到最後一場，謝謝大家等我們4年，吃了很多美食，也跟老朋友見面，也去迪士尼玩過很充實，這幾年雖然記憶力有變差，但我很確定今年香港的記憶，我一定會記得。」相約很快跟歌迷再見。石頭則說：「謝謝大家這幾天招待五月天，讓我們看了很多風景，看到你們笑容。」但也表示最大心得是太久沒來香港，歌迷是否忘了他，因為這幾天石頭沒戴口罩和帽子外出用餐，心裡盤算著如果有人認出他來，就請對方吃飯，結果都沒有人認出來，他說：「大概是我們太久沒來，相信我們很快又會再見。」

冠佑也表示明年再回來香港前，會私下找時間來香港玩，在路上看到他跟他打招呼，一樣會買單，而現在他最想把歌迷的歌聲打包帶回台北。阿信真情告白地說：「夜深了，等了4年，這個夜晚那麼快，我懷疑在香港有小偷，把我們的時間都被偷走了，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」最後安可持續半小時歌迷仍不願離去。

五月天來香港開唱也像是來渡假，在演唱會休息期間，石頭去了朋友的音樂工作室；怪獸帶著家人到迪士尼樂園玩；瑪莎舉辦了簽書會，阿信也到街頭走走看看；最特別的是，他們還見到喜歡了半輩子的偶像周星馳，偶像當場示範獨門絕活，自我推薦加入組成六月天，幾十萬網友熱議，成為各大媒體頭號話題，在經過三天的等待，周星馳也宣布和五月天達成共識，創立限定六月天，正埋首於單曲創作，讓粉絲十分期待。五月天接下來將於5月10日在雪梨、5月12、13日在墨爾本開唱，相關訊息可查五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。