士林夜市近年常被爆出坑殺遊客事件，東西越賣越貴，加上疫情影響導致人潮銳減，許多攤商熄燈，近期好不容易遊客回來了，有網友今天卻表示，士林夜市的雞排又漲價，但還是有一堆盤子排隊買，結果大家一看價格，直言合理「95算不貴了好嗎？」引發討論。

原PO今凌晨在PTT發文，士林夜市雞排每年漲，今天看已經變95元了，還是有一堆盤子排隊，看來之後準備要漲破百了，並問其他網友「雞排賣95是不是已經正常價了？」

文章一PO出後，有網友秒噓，認為一片雞排95元算不貴了，一般店面的雞排價格反而更貴，「才95元，不是有120的了嗎？95好便宜」、「外送平台上一片150都有人買」、「好便宜，我這裡195」、「100塊以下的雞排，我可不吃」。

還有人表示，「近期雞肉成本上漲很多」、「要看重量是幾兩或是幾克，有價差」、「超過70就很少吃了」、「漲價還大排長龍，那就是你的問題了」。事實上連鎖雞排店「2派克脆皮雞排」上周一（17日）才宣布漲價，雞排從80元至85元，引發網友哀號現在吃一片雞排比便當還貴。