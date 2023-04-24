中台今年3月下旬輔登錄興櫃，搭上碳捕捉題材，股價24日受激勵、盤中勁揚逾16％，為興櫃市場盤中漲幅第二高之個股，最高價140.5元更創下登錄興櫃以來新高；中台受惠新廠營運接單、營運效能及產能利用率提升，3月營收1.15億元，月增41.83％、年增1.67倍，首季營收2.87億元，年成長1.17倍。

中台先前3月法說會指出，針對研發行動計畫擬定「六大項」未來三年發展策略與階段性目標，包括環境保護工程、精煉銅、廢鋰電池回收、廢太陽能板回收、碳捕捉再利用、固體再生燃料。

其中，「碳捕捉再利用」方面，主要擬以「煙道氣碳捕捉再利用」技術為策略，2023年目標為煙道氣碳捕捉再利用技術測試（碳酸鈣產品）、2024年煙道氣碳捕捉再利用設施規、2025年煙道氣碳捕捉再利用設施設置。

對此，中台資源財務長石修瑋表示，公司「煙道氣碳捕捉再利用」技術是與工研院合作，目前仍處於研發階段，故針對上述2023～2025年三年目標進度暫不明朗，不過預計後續研發完成後，會優先運用於自身的三座廢棄物處理廠，未來若能技術轉移，也會考慮授權予其他客戶使用。

「煙道氣碳捕捉再利用」是由工研院所研發，主要是將工廠煙道所排放氣體中的二氧化碳吸附捕獲，排出淨化後的氣體，再透過加熱解吸製程釋出所吸附之二氧化碳、純化再利用。

中台主要從事廢照明光源及廢印刷電路板回收處理之業務，客戶產業別涵蓋半導體、面板、生技醫療、石化塑膠、化工等，此外也切入鋰電池、太陽能板回收業務，眾多指標大廠均為其合作廠商，旗下擁有三座廢棄物處理廠。