促成此次台南鳳梨外銷成果的相關單位，今天一同參與封櫃儀式。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

日本永旺超市採購78公噸的台南金鑽鳳梨，近期將陸續出貨。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

日本永旺超市今年在台南市長黃偉哲偕南瀛農產行銷公司促成下，與台灣貿易商簽約採購台南金鑽鳳梨，共計78公噸，近期將陸續出貨，每顆鳳梨在日本上市價格，換算台幣約110元，比台灣高出1倍。黃偉哲24日到集貨場與特別來台的日本永旺超市代表江口弘明，一起進行封櫃儀式，見證台南優質鳳梨銷往日本。

台南外銷主力為台農17號金鑽鳳梨，此次裝櫃的鳳梨每箱10公斤，數量共1560箱、15.6公噸重，具有產銷履歷且一定重量、品質，之後預計陸續再出4櫃15.6公噸的鳳梨。

黃偉哲今天陪同江口弘明到關廟看鳳梨的產地，並實際體驗現採鳳梨，還當場鮮吃；江口弘明則稱讚台南的鳳梨品質很高，在日本很有人氣，並感謝台南過去對九州的幫助，為紀念兩地的情誼，也帶來一隻熊本熊送給黃偉哲。

黃偉哲說，這次鳳梨啟運到日本，打入永旺超市及零售系統，相當不容易。鳳梨從田間採收之後，大概2天內就要裝櫃外銷，經過1星期的船期抵達日本，過程的冷鏈非常重要，期待未來的合作可以長長久久。

市府農業局表示，近期除了針對鮮果以及加工產品陸續啟動外銷作業，並預計於群馬縣赤城山全日本最大「前橋赤城道の駅」上架販售台南農特產，相關作業目前正密切接洽中。