彰化縣社頭公設民營托嬰中心暨社頭育兒親子館24日正式開幕，是縣內第3家公設民營托嬰中心、第6家育兒親子館。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

社頭公設民營托嬰中心暨社頭育兒親子館24日上午在社頭鄉第二社福大樓正式開幕。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

一樓是美雅社區關懷據點，C級巷弄長照站，二樓是公設民營托嬰中心，三樓為育兒親子館。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣社頭公設民營托嬰中心暨社頭育兒親子館24日正式開幕，是縣內第3家公設民營托嬰中心、第6家育兒親子館，其中托嬰中心預計收托20名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7000元，若扣除每月5500元的補助，等於每月只需1500元，是全國最平價。

社頭公設民營托嬰中心暨社頭育兒親子館24日上午在社頭鄉第二社福大樓正式開幕，彰化縣長王惠美、 衛生福利部社會及家庭署家庭支持組長簡杏蓉 、社頭鄉長蕭浚二等人共同剪綵。

王惠美表示，彰化縣社頭公設民營托嬰中心暨社頭育兒親子館，設置在才新建完成的社頭鄉第二社福大樓內，一樓是美雅社區關懷據點，C級巷弄長照站，二樓是公設民營托嬰中心，三樓為育兒親子館，提供0至6歲育兒家庭分齡分區親子共玩共遊空間。

王惠美說，社頭公設民營托嬰中心每名保母照顧4位幼兒，優於法規規定的收托比1比5，每月托育費僅需7000元，是全國最平價，扣掉每月5500元的補助後，等於家長每月只需負擔1500元，希望能減輕青年父母的負擔。

衛生福利部社會及家庭署家庭支持組長簡杏蓉表示，彰化縣政府非常努力爭取各項經費補助，近年爭取經費高達2.5餘億元，陸續新建16處公設民營托嬰中心、13處親子館等，讓在地年輕父母願意生育更多小孩，使國家未來人口增長。

至於民眾最期待的招生說明，縣府社會處表示，說明會在24日及29日在中心舉辦，收托對象必須符合嬰幼兒及其父母一方設籍彰化縣、滿2足月且未滿2歲之嬰幼兒，社頭托嬰中心預計收托20名，如報名人數超過20人，預計會在5月10日下午三點進行抽籤。