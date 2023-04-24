微星(2377)今年第一季在中國市場的主板、顯卡出貨逐月走升，並有季增表現，加上歐美也見部分需求回暖，拉抬其首季營收逐月升溫、達436.01億元，季增近7％，並站歷年同期第三高、且明顯高於疫情前同期的業績水準。

微星日前法說，經營階層看好新世代CPU、GPU將推動PC DIY市場回暖，同時為顯示卡及筆電新品效益升溫，對2023全年營運展望審慎樂觀。雖今年第一季受去年高基期影響，估將使單季出貨、營收動能年減1到2成，不過第二季起隨主流顯示卡新品上市、筆電新品效益發酵，有機會回到成長正軌。

微星董事長徐祥認為，整體板卡市況在業界庫存去化進入尾聲後，近期歐美主板市場需求已略有回升，加上GPU高階顯卡新品如輝達（NVIDIA）平台的RTX 4070 Ti和前一波的RTX 4090皆仍有些供不應求，RTX 4080系列顯卡產品也在先前價格微調後，銷售動能回暖，主流的板卡產品需求目前看來都不錯。