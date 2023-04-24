彰化縣消防局派員隨行大甲媽祖遶境隊伍，宣導勿於深夜燃放鞭炮。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

往年台中大甲媽祖遶境行經彰化時，沿途總有熱情信眾燃放鞭炮，三更半夜都還有人施放高空煙火，雖熱鬧，卻擾人清夢。今年彰化縣消防局在大甲媽啟駕前就先「遶境」宣導，讓夜間燃放鞭炮的狀況大幅改善，消防局也僅開出42張宣導單，未開罰。民眾則期待，「文明遶境讓人一夜好眠，希望回鑾也能這樣。」

「晚上10點後幾乎沒聽到鞭炮聲！」今年因疫情解封，大甲媽祖遶境行程隨行香客大量增加，前天行經彰化市時，因沿途熱情信眾相迎，大甲媽祖遶境行程走走停停，直到深夜零時後才通過彰化市民生地下道，而令人意外的是，今年大甲媽祖夜間遶境時，施放鞭炮的狀況少了許多，在深夜時段甚至聽不到鞭炮聲，讓許多彰化市民一夜好眠。

彰化縣消防局指出，在大甲媽祖遶境啟駕前，該局即派員到遶境沿線各宮廟、商家宣導，遶境進入彰化縣後，該局也派遣人車隨行，同步廣播宣導，並勸導陣頭及宮廟人員不要在深夜施放爆竹煙火，總計勸導並開立宣導單42張。

消防局說，晚間10點至隔天清晨6點前，禁止施放產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，這次大甲媽祖遶境行經彰化未有開罰案件，回鑾再進入彰化時，該局仍將派員全程隨行，對違反規定者，一律開罰。

消防局表示，該局在大甲媽祖遶境彰化市期間出動車輛31車次、機車14車次，消防人員68人次、義消防宣15人、支援警力20人次、宣導民眾人數2868人。