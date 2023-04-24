秘魯前總統托雷多（Alejandro Toledo）今天被移送入獄，數小時前他剛從美國被引渡返回母國秘魯，遭指控在總統任內涉及貪腐和洗錢。
法新社記者目擊，77歲的托雷多在傍晚由直升機移送到巴巴第尤監獄（Barbadillo prison）。
77歲的托雷多於2001年至2006年擔任秘魯總統，他被控收受巴西建商集團Odebrecht數以百萬計美元賄款，好讓這家公司競標公共工程時取得合約；托雷多遭秘魯檢方追緝，檢方對他求處20多年有期徒刑。
電視畫面顯示，托雷多在國際刑警組織（Interpol）官員的戒護下，從美國洛杉磯（Los Angeles ）抵達秘魯利馬（Lima），國際刑警將他移交給當地執法部門。
托雷多已在美國生活數年，21日在加州聖荷西（San Jose）聯邦法院大樓自首，隨後被移交給司法部法警局（US Marshals Service）。 （譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1120424
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