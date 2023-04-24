台灣綜合研究院今天公布3月整體產業電力景氣燈號，連續第6個月呈現衰退藍燈，半導體業也處在寒冬，不過下半年隨著國際貨幣緊縮政策進入尾聲，國內產業景氣有望止跌，迎來復甦曙光。

台綜院今天指出，3月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.79%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，景氣仍陷衰退泥沼；預測3月經濟成長率為負1.1%，2023年第1季經濟成長率則為負1.2%。

台綜院表示，2023年以來，受到全球通膨延續及政治地緣風險影響，各國央行升息腳步未歇，全球終端需求疲軟，導致台灣經貿動能持續萎縮，出口及投資動能疲弱，出口訂單已經連7黑。

台綜院進一步指出，全球貿易和投資減少，國際終端需求疲弱，使得製造業去化庫存正處周期谷底，尤其資訊電子業去年下半年開始啟動去化庫存，消化速度卻不如預期，整體製造業的存貨率仍處高檔。

至於半導體產業，台綜院表示，因智慧型手機和PC等終端市場疲軟以及客戶的產品進度延遲，半導體供應鏈庫存去化時間比預期更長；隨著記憶體廠紛紛減產，晶圓代工廠投資放緩，產能利用率驟降，3月半導體用電僅成長5%，處於低成長狀態，電力景氣燈號維持衰退藍燈，產業寒冬壟罩，前景未見好轉。

雖然景氣處在低谷，製造業生產動能萎縮幅度高於非製造業，尤其肩負支撐國內經濟成長主力的半導體業也陷入衰退危機，不過台綜院指出，預期第2季各國通膨緩步降溫後，下半年緊縮貨幣政策進入尾聲，國內產業景氣有望止跌，迎來復甦的曙光。