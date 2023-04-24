中國大陸海軍21日傳出消息，舷號108的「咸陽」艦最近入列，該艦為對岸第8艘055型萬噸驅逐艦。綜合陸媒報導，解放軍預計在2030年將擁有16艘055及其改進型。對此，前大使介文汲指出，陸方恐怕明年就要突破第二島鏈，目標直指美國西岸。

介文汲23日在中天節目《國際直球對決》中表示，以中國大陸現在的造艦速度，最慢明年就會突破第二島鏈，到達第三島鏈，055型大驅（驅逐艦）已經有8艘了，只佈署在第二島鏈以內的話，就已經顯得太擁擠了。

介文汲聲稱，因055型大驅上面配置的鷹擊21反艦飛彈有1500公里的射程，第二島鏈從南到北放三艘就已經能做到「區域拒止」（反介入）的戰略規劃了，8艘一伸展就突破第二島鏈。

另根據中國《騰訊網》報導，中國大陸海軍預估在2030年會有16艘055以及其改進型驅逐艦。介文汲透露，後續的055改進型體量已經高達1.7萬噸，「這已經不能叫驅逐艦了，該叫巡洋艦了；且多了8艘，中國大陸方面到底要幹嘛？當然是往美國方面越靠越近。」

介文汲分析，中國大陸造艦跟海軍現代化，最後的目標應該是威脅到美國西岸，且共軍現在於第二島鏈已經跟美國爭鋒了，尤其是近期陸航空母艦駛向西太平洋演訓，關島可說是自第二次世界大戰以後，首度遭受外國航母威脅，陸方此舉無疑是「高調亮劍」了。