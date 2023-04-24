有退伍軍人6月將赴陸參與黃埔軍校99周年校慶活動，引發立委關切。退輔會副主委李文忠今於立院外交及國防委員會上表示，他已和要赴陸的陸軍官校校友會專修班理事長蔣成龍商談，雖專修班沒有將軍但可能會有退將參加，因此即便會戴國旗帽，退輔會仍會繼續勸告，不過李文忠也強調，這是專修班的權利。

李文忠備詢時說，他上周曾和中央軍事院校校友總會、陸軍官校專科班校友會、專修班校友會，此次要赴陸參加黃埔軍校校慶活動是專修班。雖國內已有包括七個陸軍官校校長、黃復興黨部、國民黨公開表達反對意見，但準備率團赴陸的專修班理事長蔣成龍也清楚表達，專修班沒有所謂將軍，但可能有退將參加，而此次同學會是由他們自辦，而非陸方，司儀會自己派、參加時亦會戴著中華民國國旗帽。

李文忠說，黃埔其實只有六期在黃埔，中國大陸始終沒有黃埔，中共建政時有許多留在大陸的黃埔軍官遭屠殺，後代成為黑五類遭迫害。而現在對岸的黃埔軍官都已經90幾歲，同學會成員是二代，退輔會會繼續勸告、遊說。

不過李文忠也強調，赴陸慶祝黃埔校慶，是專修會的權利，而雖然專修班未曾在中國大陸的黃埔就職受訓，但對黃埔有一點感情，想到黃埔舊址憑弔參觀，「我們認為這是好事，只是不要在校慶那一天」。