蔡英文總統接見美國維吉尼亞州州長楊京。(總統府提供)

美國維吉尼亞州州長楊京今天拜會蔡英文總統表示，今早他已簽署行政命令，同意維州在台灣設立駐台商務辦事處，維州有獨特的地理位置，特別適合吸引半導體製造業到美國，他相信雙方一起努力，一定可以為維州和台灣的供應鏈打造新途徑。蔡英文則表示，期待雙方能展開更多元的合作計畫，在教育及學術等領域持續加強合作交流。

楊京此次率團訪問台灣行程緊湊，僅有2天，今天清晨5點多抵達台灣，上午10點就到總統府拜會蔡英文，蔡英文表示，維吉尼亞州和台灣有長達42年的姊妹州夥伴關係，楊京上任後的首次海外訪問，選擇來到台灣，格外具有意義。

今年2月，維吉尼亞州眾議會全體跨黨派議員通過決議案，支持台灣國際參與；維吉尼亞州的參、眾議會，也無異議通過「研議在台設立商務辦事處」的法案，楊京也已經簽署生效。

蔡英文感謝維吉尼亞州對台灣的支持，並提到，去年，台灣成為維吉尼亞州在亞洲的第5大進口來源國，也是第4大出口市場。「我們非常歡迎維吉尼亞州，來台設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係」。

她說，台灣和維吉尼亞州，在教育文化等領域也有長久的合作關係。去年8月，我們完成了教育合作備忘錄第二次續約，相信在推動華語和英語教育方面，能夠共同創造更多豐碩的成果。維吉尼亞州有許多知名學府，包括維吉尼亞大學、維吉尼亞理工大學及維吉尼亞軍校等，這些學校很多優秀校友在臺灣，都成為各領域的重要人才。

透過訪團這次來訪，她期待台灣和維吉尼亞州能展開更多元的合作計畫，在教育、學術等領域持續加強合作交流；在產業與科技上的合作，也希望有更進一步發展。

楊京指出，之前他也曾經到台灣訪問，此行是他擔任州長後，首次率領經貿訪問團出訪。他認為，台灣最適合作為出訪首站。維州和台灣有許多共同點。雙方人民都具獨創力與天賦，他非常期待進一步發展更加強健與持久的友誼。

他說，今天早上，他很高興簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。這將是維州在海外設立的第4個商務辦事處，其他則在德國、南韓與日本，代表維州堅定承諾，希望促進合作，強化與台灣之間的關係。

楊京強調，新成立的維吉尼亞州台灣商務辦事處將在駐美代表處蕭美琴大使與維州今年稍早成立的友台小組帶領下，進一步提升與台灣的友好關係。

去年維州出口台灣的產品總額比2020年增加27％，在全美各州中居冠。維州每年也從台灣進口超過10億美元的產品，他非常期待雙方持續推動這樣的動能。雙方進出口中，前三大品項主要為高科技和農產品，盼雙方貿易量持續快速成長。

他說，維州有一流的農產品，而領先的物流和運輸基礎設施能使他們在維州、美國與世界各地和大家分享他們的產品。此外，維吉尼亞港是維州經濟核心，公認為北美州最好的港口，他相信在台設立商務辦事處後，維吉尼亞港將可以增加彼此貨運量，使雙方受惠。

楊京表示，在維州的台灣企業已讓他們見證台灣製造業的專業實力，特別是在半導體、電子科技產業等方面。維州有獨特的地理位置，特別適合吸引半導體製造業到美國，維州和台灣都是美光科技重要的據點。他知道在台灣，美光運營受益於台灣40多年來耕耘發展的成熟半導體生態。他相信雙方一起努力，一定可以為維州和台灣的供應鏈打造新途徑，為雙方人民帶來繁榮和機會。

他強調，台灣是他們非常珍視的夥伴。非常期待在未來幾年，雙邊經貿關係繼續升溫，並持續加強教育合作，讓台灣和維州人民都能享有更好的生活。