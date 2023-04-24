檳城阿來白咖哩麵。（北市衛生局提供）

台北市衛生局至超市、超商、賣場、傳統市場、東南亞食品專賣店、一般販售店或批發進口業者等處抽驗30件速食麵，發現「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」驗出一級致癌物環氧乙烷，衛生局已要求業者立即下架。

台北市衛生局說明，衛生局抽驗30件速食麵產品環氧乙烷含量，並進行標示符合性查核，包含25件輸入及5件國產速食麵產品，結果1件馬來西亞及1件印尼產地速食麵產品，發現不得檢出的環氧乙烷。

根據112年度速食麵抽驗不符規定名冊，檳城阿來白咖哩麵麵條，檢出0.065mg／kg環氧乙烷、醬料包則檢出0.084mg／kg環氧乙烷；Indomie特色雞肉風味湯麵調味粉包驗出0.187mg／kg環氧乙烷，衛生局已令業者立即下架上述產品。

衛生局表示，後追溯檳城阿來白咖哩麵來源廠商為新北市，已請新北市衛生局處辦，Indomie特色雞肉風味湯麵則已依《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，處分來源廠商新台幣6萬元罰鍰。

衛生局提醒食品業者，我國未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為消毒用途，業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合《食品安全衛生管理法》相關規定，使用食材進行加工調理前應確認食材有無殘留農藥、動物用藥或其他汙染物，落實供應商管理及把關進貨食材安全衛生，確保食品衛生品質安全，以維護大眾健康權益。