男星黃少谷曾是五月天師弟「強辯樂團」的主唱，還是團員怪獸的表弟，豈料休團後，他負債上百萬，再加上疫情影響，工作一夕歸零，身負重擔的他下定決心開計程車維持家計。他近日在臉書上發文感謝「麻辣天后」利菁，這6年來無私的幫助，帶給他許多支持與鼓勵。

黃少谷（少少）當歌手時為了追求音樂夢，自掏腰包砸錢製作專輯，卻負債百萬元，一度沉寂2年，後來復出演本土劇《大時代》、《天之驕女》站穩腳跟，卻因為疫情影響，已經2、3年沒戲拍，只能靠通告維生。

去年他透露為了養活妻兒，放下身段改開計程車賺錢，每個月收入位在4萬至6萬元之間，相當穩定，而近日他在臉書上發文透露6年前因發專輯，上過利菁主持的《麻辣天后傳》，沒想到他只去過一次而已，「菁姐就會常常幫忙我，網路上也會關心關於我的新聞跟近況，過年過節我們也會互相祝福。」

黃少谷透露，其實他很佩服利菁姐的態度，保持正確三觀，積極正向才會擁抱好的人生，並再次感謝菁姐邀請他上節目。此文曝光後，網友紛紛留言：「她（利菁）真的很棒！自信、強悍、善良又有智慧」、「黃少谷原來你還有菁姐的幫忙，至少這樣子你的收入就不會影響到你的家庭了，祝福你」黃少谷老婆林采薇也留言：「謝謝菁姐！」