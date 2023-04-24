台中石岡區61歲黃姓女子23日誤認路邊一台小客車是她的，不斷反覆拉扯把手，並喊說「怎麼打不開」，此舉驚動附近車主，恰好石岡所巡邏車經過，在員警耐心勸說下，警方順利將智能障礙的黃女送返家。

車主昨日下午3時發現停於住家前小客車遭黃女不停拉扯把手，向前制止後，黃女僅不斷表示「這是自己的車」，不願停止拉扯動作，恰好石岡所員警巡邏行經該路段，發現路旁民眾不斷招手示意需要協助，便立即下車了解情形。

員警見黃女不停拉扯自小客把手，並喃喃自語說「這台車是我的車，怎麼一直打不開」，便耐心勸說黃女，要先載她返家拿鑰匙時後再來開車。黃女為了將車門打開，主動說出住家地址並坐上巡邏車，順利將黃女送返家中。

家屬表示，因黃女患有智能障礙，此次趁家人不注意時自行外出，所幸在員警及民眾熱心的協助下，順利將其平安帶返家。

東勢警分局呼籲，家中如有失智或身心障礙之家屬，應隨時注意其行蹤，避免走失發生危險，平時可在其隨身衣物或物品留下聯絡資料，以方便走失後能第一時間通知家屬。

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