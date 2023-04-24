桃園市觀音區一名84歲的吳姓老翁，23日晚間騎車返家途中，機車因沒油突然拋錨，巡邏員警發現他在路邊牽車，隨即上前關心並利用車牌查出老翁的身分，聯繫其家人將他接回家。

大園分局觀音分駐所員警於23日20時許，巡邏行經桃科六路與白玉南路路口附近時，發現一名老翁牽著機車在路邊行走，腳步蹣跚似乎需要協助，員警見狀上前關心，但老翁無法表達自己的年籍資料，僅說是騎車回家途中，機車因沒油拋錨，員警於是利用機車車牌及戶役政系統，順利查出該名吳姓老翁的身分。

員警見老翁神情疲憊，且走路一跛一跛疑似有受傷情形，經詢問後才得知，老翁在牽車的過程中有不小心跌倒壓到腳，員警隨即將老翁載回派出所，並聯繫其家人前來接回。

老翁家屬接獲通知後趕到派出所，頻頻向警方道謝，表示父親傍晚出門後就沒有回家，由於父親沒帶手機無法與其聯繫，家人們都相當擔心正打算報警求助，所幸巡邏員警及時發現父親並提供協助，才讓他能平安無事，非常感謝警方的幫忙。