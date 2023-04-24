台東縣成功鎮鎮民代表會。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮公墓。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮鎮民代表會副主席陳秋豆日前關切延宕的公墓工程，日前家門遭人燃放鞭炮，警方破案逮到嫌犯。如今卻傳聞要將她載到山上丟下山谷，佯裝輕生身亡，對此，陳秋豆今天在成功代表會上宣告不自殺聲明，要求警方加強作為，並要求檢調調查成功鎮8千多萬的工程是否有弊端。

陳秋豆拿出監視器畫面，她說，13日深夜11點多，有1名男子刻意戴著帽子，拿了1綑鞭炮丟進她家門口。她推測原因可能是她近來持續關心成功鎮公墓新建工程有關，她說，這件工程原本在去年7月就要完工，卻延宕至今仍未啟用。如今不僅被放炮，還有新的傳言，讓她害怕得不敢騎摩托車出門。

台東縣警局成功分局日前已經逮捕到嫌犯潘姓男子，並函送地檢署偵辦，但陳秋豆表示不認識潘男，當代表10幾年沒有與人結怨，不知道為什麼家裡會被炸。

如今傳言陳秋豆會遭到傷害並佯裝自傷，陪同的鎮民代表林聰傑說，若地方上沒有鄉鎮代表鎮民來監督鎮公所，實施監督權責，還要被傳言恐嚇，那未來還有誰敢監督公共工程，要求警方積極偵辦幕後指使者或不法集團。

成功警副分局長陳清源回應，有關成功鎮代表會副主席遭恐嚇案，成功分局已成立專案小組即時偵處，於約詢犯嫌後，將兩造證詞均收於筆錄並檢附相關證據4月17日移請檢察官偵辦。警方也會持續加強副主席住居所及相關人身安全維護，並建立熱線接觸管道，遇有安全疑慮隨即啟動。

副主席陳秋豆說，成功鎮公墓包括火葬場設備新建工程延宕快一年，造成鎮民不便，是否工程有弊端？她要求檢調介入調查。台東地檢署表示，這起恐嚇案已指派專門檢察官調查，而成功鎮公墓工程一旦發現有弊端，地檢署也會立刻調查。

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