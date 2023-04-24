網友24日在凌晨爆料，稱潑人熱湯的陳姓女子有流產的可能。（圖／翻攝自PTT）

台中一間KTV日前發生恐怖潑湯案件，引起社會關注，一名從事八大行業的孫姓女子在包廂中遭到陳女等人毆打且淋灑熱湯，孫女則臉、頸部傷燙傷送醫治療。對此，今晨有網友在論壇上爆料，稱涉嫌潑湯的陳女疑似流產，陳女的友人還氣憤發文稱，「流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人」，再度引發熱議。

回顧案發過程，29歲孫姓女子及26歲陳姓女子任職同間傳播公司，2人之間有2萬元債務，21日凌晨雙方在KTV包廂談及債務，進而爆發嚴重肢體衝突，陳女及同夥趙男、林男等3人毆打孫女外，還對其潑灑熱湯，導致孫女臉部及頸部燒燙傷被送進加護病房，雖無生命危險，但後續恐須面臨毀容等漫長復健療程。事後陳女等3人被移送法辦，陳女依涉犯重傷害罪，獲30萬元交保，趙男與林姓各以10萬、5萬元交保。

而今日凌晨有網友在論壇PTT，以「台中討債潑湯女流產了」為標題爆料，稱陳女懷有3個月身孕，在案發後疑似不堪輿論壓力，導致異常出血，經院方檢查確認為先兆性流產。

陳女的好友為此也憤恨不平，將陳女恐流產的消息發布在個人Instargram限時動態，內文標註「流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人」；還有另名陳女的姊妹也發文稱，「正義魔人先搞清楚頭尾再來攻擊，你們都覺得她（稱孫女）被潑很可憐，那誰來為小生命發聲？看對話紀錄都知道她的問題，還先動手！」引發網友罵聲連連，留言區掀起熱烈討論。