台綜院指出，今年以來，受全球通膨黏性及政治地緣風險影響，各國央行升息腳步未歇，全球終端需求疲軟趨勢蔓延，我國經貿動能持續萎縮，商品出口低迷及投資動能不足，出口訂單連七黑呈現負成長。國內產業生產用電排除2月因去年同期適逢農曆春節假期因素而用電量轉正成長外，3月用電量重回負成長狀態，景氣仍陷衰退泥沼。

台綜院表示，3月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.79％，整體產業電力景氣燈號連六月呈現衰退藍燈。其中，3月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退4.38％，製造業用電減少4.92%，服務業用電減少1.80％。

主要產業來看，台綜院分析，全球景氣延續走弱態勢，國際終端市場需求仍未見起色， 產業鏈去化庫存低於預期，國內製造業生產動能萎縮幅度高於非製造業， 尤其肩負支撐國內經濟成長主力的半導體業亦陷入衰退危機，3月製造業各業別的電力景氣燈號皆落入衰退藍燈。

製造業方面，3月製造業用電為負5.37％，跌幅高於全國產業，除半導體業及機械設備業有小幅正成長外，其餘產業用電量皆呈現負成長；整體製造業電力景氣燈號續呈衰退的藍燈，出口訂單連7月呈負成長，與用電量兩者走勢來看，製造業景氣未見復甦跡象。

其餘產業也普遍看壞，3月半導體用電成長5％，仍處於低成長狀態，電力景氣燈號維持衰退的藍燈；由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，半導體業寒冬壟罩，前景未見好轉。其他如化學材料業、塑橡膠製品業，以及電腦、電子及光學製品業，景氣前景仍未見好轉。

相較下，鋼鐵業近期國際鋼價緩步走揚，各國疫後持續投資基礎建設，建築用鋼需求回升，3月鋼鐵業用電量跌幅已縮小至2％內，電力景氣燈號續尚維持衰退的藍燈。出口訂單金額跌幅縮小，與用電量兩者走勢來看，鋼鐵業已開始出現反轉訊號，產業前景有望轉好。

展望後市，台綜院認為，今年第一季受去年高基期及景氣衰退影響，產業景氣處於周期谷底；預期第二季各國通膨緩步降溫，下半年緊縮貨幣政策進入尾聲，國內產業景氣有望止跌，迎來復甦的曙光。