命途多舛的英國航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）

英國造價達30億英鎊（近1140億台幣）的航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）去年出現重大機械故障後，就成了零組件供應體。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《電訊報》（The Telegraph）23日報導，「威爾斯親王」號去年8月因出現主要和右舷側螺旋槳有關的技術問題，以致取消了規劃已久的訪美行程。就在它要穿越大西洋不到24小時之際，卻在懷特島（Isle of Wight）海岸外出了紕漏。此外，由於左舷螺旋槳也出現同樣的問題，因此也需要更換。

當「威爾斯親王」號在蘇格蘭乾塢時，有部分零組件已被拆下，拿去更換姊妹艦「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）上故障的部分。

除了用來分離海水和油箱內柴油，以免發動機阻塞的機油和燃油過濾器已從艦上取下外，還拆下其中一個戰機升降機的鏈條，好供鏈條斷裂的「伊莉莎白女王」號使用。此外，它的電力系統和部分燃氣渦輪也都被取出，而這引發了對它長遠未來的疑慮，因為這麼一來，它要恢復執行任務的時間將更久得多。

據說英國海軍會這麼做，是因為立刻簽約，要廠商加以更換，價格太昂貴。1位海軍消息人士說，這種拆用裝備的作法不僅省時，也能省錢，並說現在兩艘航母上的戰機升降機鏈條都已更換。根據估計，要修整「威爾斯親王」號的費用約為2500萬英鎊（近9.5億台幣）。而近一個月來，費用約飆漲了500萬英鎊（近2億台幣）。

「威爾斯親王」號2017年下水，預料加上額外的修整，至少要在船塢待上1年。而消息人士說，英國海軍為了兩艘航母砸下數以百萬計英鎊，以汰換燃油泵。不過，1位海軍消息人士說，災難接踵而來，兩個螺旋槳這麼快就不能用，簡直是荒謬。既然它動不了，能用的零組件難免就會被拆下，以支援「伊莉莎白女王」號了。