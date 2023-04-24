國外一名男童半年來每天都到母親墳前寫作業，原來他的母親因胃病過世，他相當思念母親，會到墳墓前與母親分享作業成績，相信已經在天堂的母親仍看得到他，並為他感到驕傲。男童的故事影片至今已吸引近300萬人次觀看，不少網友表示心疼到流下眼淚。

綜合秘魯《共和報》（La Republica）、女性新聞網站「AmoMama」報導，國外一支TikTok影片捕捉到一名男童獨自在墳墓前寫作業的景象。

拍攝影片的女子上前與男童交談，男童名叫凱克（Kike），他娓娓道來自己的故事，原來他是在母親的墳墓前寫作業，母前半年前因為胃病病逝，過世前經常在病床上掙扎、哀嚎。

男童說母親過世後，他每天放學都會來看望母親，因為墓園離學校很近。他會在墳前作業，也會將成績秀給母親看，「我很想念她，儘管她已經上了天堂，但我知道她有看到我，並且為我感到驕傲。」

凱克說他現在和祖母一起住，他對祖母心存感激，因為祖母總是告訴他，他有多麼特別。

這支影片14日發布後旋即引發網友熱議，至今已有將近300萬人次觀看。

凱克的喪母遭遇及堅強、樂觀的態度讓網友動容，有網友表示「心碎了」、「靈魂碎了」，也有人表示「已哭」。