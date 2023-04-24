所幸內資持續扮演多頭推手，碳權概念股、軟體股依舊是投資人的心頭愛，台苯(1310)、高僑(6234)、華紙(1905)、倍力(6874)、資通(2471)、宏碁資訊(6811)、智聯服務(6751)、連宇(2482)、協禧(3071)、固緯(2423)、三晃(1721)、創源(4160)、誠泰科技(4767)、叡揚(6752)、勝品(6556)、地心引力(3629)、元禎(1725)、中華化(1727)以漲停作收，千金股也回神，信驊(5274)、大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、力旺(3529)、創意(3443)同步收紅，讓台股指數開低後收高，守住季線，但成交量因市場觀望氣氛濃厚萎縮至2000億元以下，終場加權股價指數約15626.87點，上漲23.88點，成交量約為1766.3億元；OTC指數為209.94點，上漲1.65點，成交量約553億元。

今天上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲5.04%，其次是資訊服務類股及生醫類股，分別上漲1.69%及1.78%，表現較差者為鋼鐵類股、半導體類股及其他電子類股，其中鋼鐵類股下跌0.49%，半導體類股下跌0.47%，其他電子類股下跌0.14%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲3.88%，表現最差為航運類股、上漲0.08%。

就技術面來看，今天台股雖然有台積電ADR重挫利空，但上周拉回的生技及電子股普遍止跌反彈，終場上漲23.88點，以15626.87點作收，奮力守住季線；近期跌破月線15750點後引起停損賣壓，技術面周KD、MACD翻黑，短線型態走弱，但如能守住頸線15500點季線，則自年初以來的多頭架構不變，待消化法說利空後出盡，有機會再度回升。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前呈現「箱型整理」架構，指數區間約在15500-15800位置，高檔區15800點以上遇到頸線反壓，15500點附近是中期季線位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色，未來最重要指標股應該是台積電和中興電，前者代表半導體多方指標，後者代表節能重電指標。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上周因晶圓代工龍頭大廠下修營收展望，加上中小型股出現獲利了結賣壓，導致台股大盤周線翻黑，跌幅超過2%。由於電子產業仍處於去庫存狀態，相關指標大廠營運變動仍將影響市場資金流向，由於第1季季報陸續出爐，建議可留意法說展望作為逢低布局之參考，預期盤勢在第2季整理後，隨產業逐步復甦，有機會再度回升，拉回可留意電動車、先進製程/AI、減碳綠能儲能、航太等趨勢題材。

鄭文賢表示，全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數相對強勢，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括元太、南電、欣興和群創最具指標。另外次產業部分，碳交易股可觀察，包括華紙、農林和永豐餘是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線美元轉強；其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察；其三、台股進入第二季卡位行情，觀察人氣股走勢，包括仁寶、康舒和華邦電走勢。