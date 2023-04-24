樂天桃猿2日在桃園青埔主場開幕戰，竟發生嚴重積水，好不容易人工救急開打，左外野燈柱卻在5局突然熄滅影響賽事，桃園不分黨派議員都感嘆讓桃園掉漆，藍營更斥鄭文燦執政8年斥資3.1億，卻聚焦修繕在LED看板等，本末倒置，強調球員安全才是最重要，應師法台中洲際棒球改善排水，要求體育局全力協助。

體育局長許彥輝說，草皮燈炷等技術性問題已於1周內修繕完畢，會持續關注草皮養護，LED螢幕上半球季可以修繕完成，坦言依照合約修繕是樂天責任，但市府也會透過引進國際賽事優化桃園球場。

議員王珮毓說，Lomigo桃猿帶起全主場以及主題日的風潮，並延續至現在的樂天桃猿，讓更多球迷對球隊的黏著度提高，但一直為人詬病的就是桃園球場的場地問題，開幕賽當天的草皮慘不忍睹，甚至連照明設備都出問題。然而這些問題都不是第一次發生。

王珮毓說，以燈柱為例，2021年9月和2022年4月、8月都有因為燈柱故障造成比賽暫停的事情發生，排水問題也遲遲未改善，被球迷戲稱是「超級壩」，每次只要下雨就會淹水成水壩，甚至需要出動大量的工讀生用海綿吸水，以利球賽進行，直指洲際棒球場有吸水車，要求桃園棒球場比照購置。

議員謝美英也要求體育局正視桃園國際棒球場的場地維修管理，呼籲全方位檢視，一次整修到位，不要像現在，球迷看棒球好比潑冷水，球員比賽前也無法練習，賽事上場還得擔心受怕，一會兒可能燈柱會熄滅、一會積水嚴重，直指草皮每遇下雨就淹水，甚至還被戲稱為「青埔湖」，諷刺再這樣下去，棒球都快變成「水上運動」了。

議員劉勝全也說，即將進入雨季，草皮排水頻出問題，球員根本無法發揮專業表現，燈柱跳電也影響觀感，呼籲體育局督導樂天善盡球團責任。

議員凌濤則說，WBC世界經典賽看到中華隊的韌性，讓全民對棒球又燃起希望，不只球員表現好，台中洲際棒球場表現也很棒，排水、草皮、燈光都沒出問題，像上周台中在下大雨淹水，球場依然沒有淹，但桃園青埔棒球場頻出包，鄭文燦執政8年，每年編1500萬，2017年甚至另外編1.9億，8年花了3.1億到底花到哪裡，怒指台中洲際辦球場為了經典賽，2個月花4500萬養護草皮、改善投手丘、本壘板、排水系統、照明和觀眾席，比照大聯盟規格，鄭文燦卻只是小眼睛小鼻子說樂天奪冠要送全彩自動的LED螢幕當賀禮，根本是本末倒置，「球員安全才是最重要的問題！」