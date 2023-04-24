46歲郭先生是糖尿病患者，工作因素常需搬運貨物導致肌肉痠痛，平時除服用止痛藥外，也會定期至中醫科針灸治療，近期常感疲勞且精神不濟，就診發現竟是腎功能下降，除轉介腎臟科持續治療外，也搭配服用中藥養護腎臟，顯著降低死亡風險。

衛福部台中醫院中醫科醫師鄭惟仁說明，「慢性腎臟病」是指腎臟因為特定疾病導致腎功能長期（超過3個月以上）衰退，常見原因包括糖尿病（占30至50％）、高血壓、腎絲球腎炎、囊性腎病變、血管炎等；治療上多半會選用補氣、化瘀、理氣、利濕作用的藥材，藉由抗氧化、抗發炎、抑制纖維化、減少血小板凝集、調節腎絲球動脈等複合機轉來達到保護腎臟的效果，通常療程為3個月，並按時抽血檢查，追蹤後續腎臟功能的變化。

鄭惟仁指出，過去曾發生中藥含「馬兜鈴酸」事件，導致民眾對長期服用中藥持觀望態度，但近年醫學界長期且大規模分析台灣健保資料庫後發現，慢性腎臟病患者若能配合服用中藥，比起沒有服用中藥的族群來說，不僅能夠顯著延緩需要洗腎的時機，甚至發現後續的死亡風險也顯著降低。

鄭惟仁呼籲民眾，多加留意慢性腎臟病的早期警訊，並記住「泡、水、高、貧、倦」口訣，即小便出現「泡」泡尿、顏面或足踝「水」腫、「高」血壓、慢性「貧」血、不明原因疲「倦」等5大症狀，若能多加留意不明顯的警訊，提早就醫治療，才不會使腎功能在不知不覺中惡化。

鄭惟仁也提醒民眾勿輕信偏方，尋求正規醫療、遵循醫囑、嚴格控制血糖與高血壓等，都是非常重要預防保健方式；健保局在2021年推行「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，推廣中西醫共同合作治療延緩腎病病患惡化，並提升病患生活品質，有需要的民眾可至中醫門診進一步諮詢。