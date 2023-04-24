A-Lin（右）邀柏霖擔任演唱會嘉賓。（索尼提供）

A-Lin上週末在新加坡開唱。（索尼提供）

A-Lin的「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，上週末在新加坡開唱，也是她近一年內第2度到新加坡舉辦演唱會，且這次演出規格重磅升級，不只將台北小巨蛋的舞台搬到新加坡室內體育館，造型也全面更新，性感指數爆表；由於新加坡歌迷太熱情，A-Lin下台互動時，險些被歌迷拉倒，好在身旁的舞者及時護住她，讓她及時站穩。

她邀請同門師弟柏霖PoLin擔任演唱會，合唱〈親害的〉，以穿透力十足的歌聲震撼全場，2人在台上開心相擁，可見師姐弟間好情誼！事實上，A-Lin一直以來都非常欣賞柏霖，自己的演唱會也不忘提攜後輩，直說：「一定要讓大家聽見這個好聲音！」而第一次以歌手身份到新加坡演唱的柏霖心中滿是感動，「非常謝謝A-Lin師姐的邀約，願意給我這個新人一個機會，站在這麼大的舞台、參與這場演唱會，我感到很榮幸」。

演唱會結束後，數百名粉絲依依不捨在場館外等待A-Lin，她親民地向粉絲們揮手致意，並與大家合影留念；A-Lin這段期間為了演唱會，積極健身、克制飲食，早睡早起調整作息，且近來行程滿檔，讓她表示：「雖然有點累累的，但一切都是值得的，接下來也會有一些新作品出現，希望大家多多關注。」接下來她將繼續前往馬來西亞開唱，「A-LINK with PASSENGERS」演唱會也將於8月19、20日在高雄巨蛋登場。