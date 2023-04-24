南投縣長許淑華指示社勞處盤點相關社福資源，建立支援網絡，並收集資料及意見建請中央修法解決相關問題。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

逃逸移工上月中因動脈瘤破裂、昏迷，遭丟包草屯鎮佑民醫院急診室，經緊急手術救回一命，迄今積欠超過百萬醫療費成人球，針對此事件南投縣府社會處24日在縣務會議提出說明，縣長許淑華指示加強保障移工人權，盤點相關社福資源，建立支援網絡，並收集資料及意見建請中央修法解決相關問題。

佑民醫院指出，逃逸移工為30歲越南籍朱姓男子，3月16日昏倒被友人丟包在草屯鎮佑民醫院急診室，經檢查他的右側內頸動脈及中大腦動脈交界處有2.5公分大動脈瘤破裂，經緊急手術已好轉，但住院1個多月120多萬元醫療費，院方詢問駐台北越南經濟文化辦事處、內政部移民署、衛福部、南投縣府社會處等都愛莫能助，百萬醫藥費求償無門。

縣府社勞處長林志忠24日在縣務會議上說明，朱男為非法逃逸外籍移工，權責機關無法認定，基於人道立場前往關懷訪視，已協助聯繫越南同鄉團體及越南辦事處等資源來協助，目前該移工已出院，後續繼續尋求民間善心團體等資源，協助其償還醫療費，並協助他順利出境回越南。

許淑華表示，台灣非法逃逸移工近8萬人，已是全國性問題，國際人權團體對台灣移工人權的評價也不佳，應重視移工人權保障，尤其是逃逸移工衍伸的相關問題，此次逃逸移工在南投積欠醫療費事件，未來一定會再發生，請社勞處建立逃逸移工處理流程，盤點尋求NGO組織等相關社福資源，建構資源連結網絡因應。

許淑華說，逃逸移工的問題層出不窮，地方政府能做的就是移工短期安置和資源協助，長遠之計還是要透過立法院修法來改善，將責由縣府社會及勞動處收集相關資料及意見，研議因應措施，透過縣籍立委的提案，反映給中央單位，透過立法解決相關問題。