配合中央推動「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫」，將於今、明兩年內，針對全台153處屋齡超過20年的老舊廳舍進行整修，台中市包含西屯消防分隊有18處列入、獲中央補助2346萬多元，行政院長陳建仁24日特別視察分隊廳舍漏水、磁磚脫落等情況，強調要讓消防工作做得更好。

台中市消防局指出，中因近幾年增補基層消防人力，但部分廳舍沿用舊有廳舍，導致辦公及備勤空間受限，影響消防人員休息；台中這次獲得中央核定補助改善的廳舍包括神岡、潭子、石岡等18處消防分隊，總計內部整修經費需求為2760萬9000元，由中央補助85％、台中市府配合款占15％。

以西屯消防分隊的情況為例，消防局指出，該分隊興建至今已約38年，因與西屯派出所共用廳舍，內部空間狹小，且因歷經921地震及各種天災，有漏水、壁癌及磁磚脫落等問題，這次廳舍整修約需500萬元，其中中央補助款425萬、市府配合款75萬元。

台中市副市長王育敏表示，西屯消防分隊歷經地震、天災，廳舍內部多處損壞，考量救災量能，提供消防人員較佳的備勤環境刻不容緩。

內政部指出，此計畫是對消防隊員工作環境照顧的方案，整修範圍包括寢室空間、衛浴設備及壁癌、漏水等，2年內將改善全國153處廳舍，總經費達2億8000萬元，而針對台中市部分除整修費2千多萬，另包括增購化學救災設備、充實救災器材等，補助經費超過1億元。

陳建仁強調，消防員守護國人安全，政府也要當大家的後盾，近幾年除提高消防人員待遇並增補人員，也汰換老舊車輛、添購器材等，這次透過廳舍整修，將逐步完善各地消防廳舍的整建。