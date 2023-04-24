台鐵24日上午11時許接獲留言，指已在台鐵基隆站安裝多枚遙控炸彈，預計下午3時引爆。鐵路警察局台北分局表示，已派遣警力檢視，迄今未發現可疑人事物，將派遣警力執行安全維護工作，請民眾安心。

台鐵在24日午間發出簡訊，表示上午11時16分，在旅客諮詢系統內接獲留言，表示已在台鐵基隆站內安裝多枚遙控炸彈，並將於下午3時25分引爆。台鐵在接獲留言後，便通報防護團及鐵路警察勤務指揮中心，並請各站提高警覺、加強巡檢。

鐵路警察局在接獲通報後，已派遣警力針對車站月臺、廁所及機房等治安死角逐一檢視 ，截至目前為止均未發現可疑人事物。鐵警台北分局表示，已派遣警力持續於現場執行安全維護工作，另已指派專人偵辦本案，請民眾安心。

這也是繼21日基隆地檢署接獲爆裂物恐嚇信之後，另一起類似案件。先前的案件經基隆市刑大初步調查，認為和先前曾多次恐嚇台北捷運的張姓陸生有關。但因為張姓陸生先前便已經出境，因此迄今還沒有進展。

據了解，基隆市警察局到下午2時為止，都未曾接獲台鐵及鐵路警察局的支援要求。