2024總統大選之戰開跑，國民黨內呼聲最高的新北市長侯友宜尚未正面表態，國民黨主席朱立倫日前透露徵召時程會比過去幾屆早，外界關注是否於5月20日公布。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗24日指出，據他了解，國民黨中央正在準備，速度會越來越快，有可能在5月底前完成徵召。

由於侯友宜出訪新加坡期間，新北連續發生2起槍擊案，導致侯友宜遭炮轟不負責任，形成缺乏名目、在唱獨角戲的情況，被問到國民黨何時徵召？曾銘宗指出，黨中央正在準備，速度會越來越快，一定不會比歷屆還慢；當前侯市長出訪新加坡出訪很成功，至於未來是否計畫訪美，就尊重侯後續規畫。

媒體追問，中央似乎想將槍擊案責任推給侯友宜，曾銘宗說，民進黨不只雙標，甚至多標，去年11月台南市發生88槍擊案，平時會主持治安會報的行政院怎麼沒有出來講話，對於全台治安惡化是誰的責任，閣揆陳建仁、內政部長林右昌不能袖手旁觀。

對於民進黨主席、副總統賴清德批評國民黨的國家認同是精神分裂，曾銘宗反嗆，國民黨創建中華民國 、捍衛中華民國和自由民主，而賴清德過去主張台獨，現在要競選總統卻放棄台獨，誰才是精神分裂者，相信大家看的很清楚。