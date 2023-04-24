星展表示，5月1日到6月3日刷星展信用卡繳納綜所稅，並於規定期間內於星展Card+信用卡數位服務完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案。
星展說明，持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期0%利率二選一，包括繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、800元或1,500元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元及30萬元以上的持卡人，則可分別享有6期及12期分期0％利率。
同時，星展特別推出「繳稅尊榮加碼禮」回饋。單筆繳稅金額達100萬元，於星展Card+信用卡數位服務完成登錄後，在原1,500元刷卡金回饋外，加碼再享3,000元刷卡金，相當於可享刷卡金共4,500元。
此外，於活動期間持星展信用卡繳納綜所稅，還可機會抽中價值13,000元的Apple Watch、限量10支。每位正卡持卡人限中獎一次，不可重複獲獎。
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