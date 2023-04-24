悠遊付表示，自4月24日起至5月31日止，使用悠遊付繳納房屋稅累計滿4,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈100元現金回饋券，限量2萬名；累計滿8,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈300元現金回饋券，限量3萬名（每個悠遊付帳戶限回饋1次）。

若在4月30日前即完成繳稅4,000元以上，還加贈早鳥加碼100元現金回饋券，限量15,000名，每戶限贈1次，另有與銀行合作加碼活動。

自5月1日起至5月31日止，則是綜合所得稅開徵，使用悠遊付綁定悠遊付錢包或銀行帳戶繳稅，享繳稅金額3％悠遊付回饋金，每戶最高回饋500元（限量30,000名），單筆繳稅金額滿20,000元以上，加贈200元回饋金，限量10,000名（每戶限贈1次），另有與銀行合作加碼活動。

此外，使用悠遊付繳稅還可參加抽獎，活動期間包括房屋稅或所得稅任一筆繳稅成功，即可參加抽獎，有機會抽中該筆繳稅金額等值的悠遊付回饋金（單筆最高20,000元），共100名，每筆繳稅交易可享1次抽獎機會，繳越多，中獎機會越高。