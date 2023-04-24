大甲媽祖回鑾駐駕天后宮的周邊道路改道路線圖。（彰化縣警局提供／孫英哲彰化傳真）

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，預計4／27凌晨2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，當晚駐駕北斗鎮奠安宮後，再起駕沿台1線北上，4／28深夜將駐駕彰化市天后宮，屆時也將擁入數十萬名隨行信眾及圍觀民眾，彰化縣警局今天公布相關交通管制，提醒民眾注意。

彰化縣警局交通隊指出，大甲媽祖進香回鑾至彰化縣境時，為維持主幹道台1線順暢，使遶境活動對交通衝擊減至最低，4／27將有部分道路封閉，包括當天凌晨遶境活動返程由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋實施封閉管制，彰化端中山路與彰水路口管制車輛進入，改道行駛溪州大橋。

4／27晚上大甲媽祖駐駕奠安宮期間，北斗鎮斗苑路1段（光華街至中正路口）實施封閉管制，另將視奠安宮現場參香人潮狀況擴大周邊交通管制範圍，車輛避免進入北斗市區，造成道路交通壅塞。4／28上午遶境活動至員林市福寧宮時，員林市中山路2段（民權街至靜修路口）實施封閉管制，車輛改道行駛中正路。

交通隊預估，4／28至隔天凌晨大甲媽祖遶境彰化市期間將是人潮最多的時候，屆時將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，呼籲車輛避免進入市區道路，同時規劃中山路的改道路線，其中北上車輛由中山路左轉中央路，右轉中華西路，左轉金馬路再接中山路北上；或由中央路左轉中華西路接高速公路北上。

南下車輛由中山路右轉金馬路，右轉中華西路，左轉中央路，右轉中山路南下；或由中華西路上高速公路南下；另外，彰南路車輛由彰南路右轉中山路，左轉金馬路南下。

警方也將視現場交通狀況，決定部分路段實施調撥車道，包括4／27下午埤頭鄉斗苑東路（東環路口）至北斗鎮斗苑路（復興路口），調撥西向車道。

4／28可能實施調撥車道的路段為上午在永靖鄉中山路（中山路1段34巷口至九分路口，調撥南向車道）及大村鄉中山路（員林大道至慶安路口，調撥南向車道）；中午在花壇鄉中山路（過溝橋至東外環路口，調撥南向車道）。

為維遶境活動期間整體交通順暢，警方提醒用路人務必配合，尤其進香遊客於彰化市區路邊停車禁止併排停車，以免影響用路人通行。