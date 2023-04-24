近年來不時傳出社會事件，犯罪者後來都辯稱罹患思覺失調症，高雄大學日前與法務部綜合規畫司舉辦座談會，討論「精神障礙鑑定」及「思覺失調症」等議題。

高雄大學財法系講座教授張麗卿則借鑑德國經驗，對於精神障礙立法給予國內制度建議，包含我國監護處分制度流程、刑法暨刑事訴訟法的修正等。張麗卿還以2019年電視劇《我們與惡的距離》為例，據中敘述加害者與其家屬）、被害者家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方角色心境與糾葛，帶出「精神障礙鑑定」及「思覺失調症」等議題。

法務部主任檢察官周芳怡則是探討精神障礙觸法者的刑事司法處遇，包含司法精神鑑定的物證和資料、監護處分執行流程、多元處遇和轉銜會議，以及從法院的審理到被告復歸社會自立生活等問題。

嘉南療養院院長吳文正剖析精神障礙醫療實務面，像是刑事、民事、行政等鑑定範圍，以及醫院鑑定流程、查驗有無詐病的機制乃至遭遇困難，最後以臨床治療角度分享其對於我國監護處分新制的看法和建議。