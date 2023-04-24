女強人欠稅百萬仍豪奢歐洲行，一聽管收立刻繳清欠稅。(行政執行署提供)

屏東長治鄉一名婦人於2015年經營公司獲利有大筆收入，卻未繳納當年度綜合所得稅，並因此被裁罰，移送執行金額為100餘萬元，移送行政執行署屏東分署執行時，她辯稱自己無力繳納欠稅，回頭便陸續脫產，導致名下無遺留財產可供執行，直到祭出管收手段，才將所有欠稅繳清。

屏東分署給予多次機會提出清償計畫、繳納欠稅，但婦人均置之不理，行政執行官最終向屏東地院聲請管收，並獲裁定准予，她才驚覺事態嚴重，藉由家人協助將所有欠稅一次全數清償。

屏東分署表示，收到案件後隨即扣押婦人存款，合計扣得40萬，執行官事後調查發現，她到場報告時，聲稱無力清償欠稅，亦無法辦理分期，卻沒想到她報告完就立即辦理保險移轉，將保險契約要保人都變更為子女，其中5筆保約在移轉4天後便辦理解約，超過110萬解約金均匯入子女帳戶。

雖稱無力繳納，卻又在移送執行一年多後又購買2筆新保險，入出境紀錄也顯示，在收到稅單之後，婦人竟多次出國旅遊，其中不乏長達9日以上的歐洲旅遊行程，所費不貲，執行官曉諭婦人符合管收事由，因剩餘稅捐債權僅65萬餘元，評估她資力後，應有可能清償，請她回去思考如何清償。

沒想到給予一個月以上時間，婦人還是置之不理、分毫不繳，為維護公權力、並警惕惡意欠稅人，於是向法院聲請管收獲准。

屏東分署呼籲欠繳公法債權義務人應坦然面對執行，提出清償計畫始為上策，切勿心存僥倖，覺得金額不高可以置之不理，並以處分資產方式規避執行，除了事後都會被調查出來外，還要面臨遭受拘提、管收及限制出境、出海強制處分，得不償失。