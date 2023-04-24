新竹市香山區第1間日照中心「內湖日間照顧中心」，24日正式開幕啟用。（陳育賢攝）

新竹市香山區第1間日照中心「內湖日間照顧中心」，24日正式開幕啟用。（陳育賢攝）

新竹市香山區第1間日照中心「內湖日間照顧中心」，24日正式開幕啟用。（陳育賢攝）

為讓失能失智長輩獲得更完善的社區照顧，新竹市政府爭取中央前瞻基礎建設經費補助設置的香山區第1間日照中心「內湖日間照顧中心」，24日正式開幕啟用，即起提供有長照需求的家庭長輩們，溫馨的服務空間。

市長高虹安表示，香山區第1間的日照中心今天正式揭牌開幕，預計可服務30名失能失智的長輩，提供社交平台及課程，讓長輩們能夠從家中走出來認識朋友，活的光彩洋溢。

她說，現代人很多都是三明治世代，除有年幼的兒女要照料外，又面臨年邁父母要他人協助及照顧，此時日間照顧中心就可以提供長輩就近日託的需求，減輕照顧者負擔，讓長輩白天在日照中心接受照顧，晚上回家在家人的陪伴下共享天倫，讓長輩在熟悉的社區能有尊嚴變老。

負責承辦的士林靈糧堂社會福利慈善事業基金會執行長簡月娥表示，很開心有機會可以和公部門攜手合作，基金會秉持著「能做就去做，全力回覆社區的需要」的精神，提供長者們社交互動的機會，並透過專業的陪伴，盼能給予他們每天出門的動力。

衛生局長陳厚全指出，日間照顧中心安排多元且豐富的課程，可以促進長輩社會參與、增加生活樂趣、延緩失能程度及降低社會孤立感。

此外，內湖日照中心與老街及內湖國小相鄰，未來可結合社區及學校資源，讓長者與年輕世代一同發想特色活動，打造青銀共創的美好社區，落實在地社區照顧及世代共融之目標。

居住於香山區、患有帕金森氏症的傅奶奶，多年來都由女兒張小姐獨力照顧，去年張小姐因腰椎滑脫需休養，很擔心長輩沒有人可以照顧，在杜華神父社會福利基金會家庭照顧者支持服務社工長期的陪伴與鼓勵下，決定帶著媽媽參加日照中心所舉辦的健康促進活動。

張小姐說，來到內湖日照中心後看到媽媽開心的笑容，所有的擔心都消失了，謝謝市府在香山地區設置日照中心，讓家屬可以有力量面對照顧的漫漫長路。

衛生局表示，香山內湖日照中心服務時間為周一至周五上午8點至下午6點，有需要的民眾可帶著長者預約前往參觀，了解日間照顧服務的內容。

凡實際居住竹市且未聘有外籍家庭看護工及領有特別照顧津貼的65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能身心障礙者，若有需要日間照顧服務，都可向新竹市長期照顧管理中心提出申請，或電洽長照專線1966。