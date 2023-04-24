艾薇與馬嘉祺合作獲好評。《聲生不息·寶島季》提供

艾薇品嚐美味的小龍蝦。《聲生不息·寶島季》提供

艾薇本週五將在台北Legacy開唱。《聲生不息·寶島季》提供

艾薇推出第二張專輯《獨角獸》，本週五更在台北Legacy開唱！近來她和帥氣優質的男團很有緣！不但有超人氣夯團「五堅情」團長邱鋒澤，將擔任她演唱會的特別嘉賓；在音樂真人實境秀《聲生不息·寶島季》最新一期，艾薇更攜手時代少年團的隊長、主唱馬嘉祺，重新詮釋林俊傑歌作品〈不為誰而作的歌〉，兩人第一次合作就成為好朋友，高音都很清亮，聲線也非常搭，在音色的平衡下，體現出了合作的意義。

兩人除了合作〈不為誰而作的歌〉，後面還即興合跳了一段芭蕾舞蹈，展現兩人真性情的可愛面，最萌身高差更是被津津樂道，受封「神仙合作」，網友們評讚：「怎麼也沒有想到馬嘉祺、艾薇兩個人給我們帶來的舞台，會那麼的有吸引力，簡直就是一對神仙合作呀！」

先前在練習時，7歲開始學舞的艾薇教馬嘉祺跳芭蕾舞，而馬嘉祺本身非常喜歡芭蕾和現代舞，他表示能跟艾薇學舞非常特別，也非常好玩，自己則教艾薇跳時代少年團的〈男兒歌〉，一直誇讚艾薇學很快、很適合跳舞，兩個人瘋狂互相稱讚，還互笑彼此很「官腔」；馬嘉祺更推薦艾薇到長沙必吃的小龍蝦，艾薇覺得超級好吃，顧不得為了月底的專場正在減脂要忌口，吃了非常多口味，大呼：「一定要再來吃！」

艾薇希望再合作和馬嘉祺芭蕾雙人舞，在社群上發文：「這次很榮幸可以跟時代少年團隊長-馬嘉祺合作能有機會合作真的超開心！兩個射手座超好玩！希望以後有機會再合作，你們說芭蕾雙人舞好不好呀？」也讓「艾薇希望再合作和馬嘉祺芭蕾雙人舞」火登熱搜話題。