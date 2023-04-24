信保基金指出，配合經濟部訂定的疫後振興專案貸款及低碳智慧納管貸款，董監事會拍板多項配套措施，包括中小型事業疫後振興、中小企業低碳化及智慧化轉型等相關貸款措施。

魏明谷表示，疫後振興與低碳智慧納管貸款是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例與特別預算」來推動實施，利息補貼相當優厚，最高可達110萬，符合各該貸款的適用對象可以多多利用。

信保基金指出，疫後振興專案貸款提供依法登記中小企業利率最高2.095％、額度最高3,500萬元貸款，保證成數最低8成；另提供僅有稅籍登記及員工未滿5人的事業，額度最高400萬元貸款，利率最高2.095％，保證成數最低9成5，其中100萬元以內的利率最高1.595％，保證成數一律10成。

另外，低碳智慧納管貸款提供朝智慧及低碳化轉型中小企業，保證成數最低8成，若取得特定工廠登記或經地方政府核定改善計畫的納管工廠，保證成數一律9成，利率最高2.095％，資本性額度不超過計畫經費8成，週轉金額度最高3,500萬元貸款。

信保基金也指出，為照顧更多位處偏遠的小微企業，能就近透過農漁會信用部及信用合作社辦理疫後振興貸款措施，特別訂定相關作業程序，希望小微企業亦能受惠。

此次信保基金也特別將民營銀行較為喜愛的批次保證送保方式納入，因其由金融機構自主管理，無須逐案審查，大大提升送保作業程序與效率，此措施必定能讓更多中小企業迅速取得營運資金。