近期甚至發生稅務機關直接向當地記帳報稅顧問取得台商內部帳務資料後，將台商選定為查核對象並要求補稅的情形。 台商在越南常因自身無法以越南文溝通，需仰賴越南當地顧問或越籍幹部應對稅務機關查核，衍生相關人員從中獲取利益，甚至主動提供不利公司的資料給稅務機關。台商面臨這樣的查核處境，若處置不當，容易陷入被動且未來易被予取予求。 資誠聯合會計師事務所市場長段士良會計師表示，越南與大陸政經體制類似，越南這幾年在經濟上的發展與政策跟同時期的大陸高度相似，當年大陸台商面臨的問題也很可能會困擾現在的越南台商。預期越南的移轉訂價查核，也將依循相同路徑，逐漸成為越南台商的重大挑戰。 廖御喆提醒台商，若過度依賴當地顧問公司或越籍幹部以協商方式因應稅務機關查核，只想過一關是一關，卻不整體掌握公司實際稅務風險，這類稅務查核只會層出不窮。建議台商在越南依規定準備移轉訂價報告，進一步瞭解當地移轉訂價風險並訂定越南利潤政策，面對未來稅局查核，才可避免被予取予求的處境。