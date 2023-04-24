近期甚至發生稅務機關直接向當地記帳報稅顧問取得台商內部帳務資料後，將台商選定為查核對象並要求補稅的情形。 台商在越南常因自身無法以越南文溝通，需仰賴越南當地顧問或越籍幹部應對稅務機關查核，衍生相關人員從中獲取利益，甚至主動提供不利公司的資料給稅務機關。台商面臨這樣的查核處境，若處置不當，容易陷入被動且未來易被予取予求。 資誠聯合會計師事務所市場長段士良會計師表示，越南與大陸政經體制類似，越南這幾年在經濟上的發展與政策跟同時期的大陸高度相似，當年大陸台商面臨的問題也很可能會困擾現在的越南台商。預期越南的移轉訂價查核，也將依循相同路徑，逐漸成為越南台商的重大挑戰。 廖御喆提醒台商，若過度依賴當地顧問公司或越籍幹部以協商方式因應稅務機關查核，只想過一關是一關，卻不整體掌握公司實際稅務風險，這類稅務查核只會層出不窮。建議台商在越南依規定準備移轉訂價報告，進一步瞭解當地移轉訂價風險並訂定越南利潤政策，面對未來稅局查核，才可避免被予取予求的處境。
越南擴大查稅 資誠提醒台商注意風險
2022下半年開始，越南各地稅務機關逐漸擴大轄區內稅務查核，查核範圍除了過去常見的企業所得稅、增值稅及個人所得稅，2017年開始執行的移轉訂價法規，也成為現行稅務機關查核外資的重要依據。 外派越南多年的資誠聯合會計師事務所國際稅務服務廖御喆協理表示，實務上從越南稅務機關角度，連續虧損、利潤率波動或訂單集中來自於薩摩亞及BVI等地點公司的企業，容易成為稅務機關重點查核對象。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。