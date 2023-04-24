高雄身為台灣的石化業重鎮，各行政區都有石化廠，石化廠產出的揮發性有機物汙染問題，嚴重影響周邊居民的健康，環保署24日南下高雄環保局舉辦「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」修正草案研商會議，環團地球公民基金會盼改革幅度再加嚴。

近年來，臭氧造成的空汙問題日益險峻，空品指標中，「臭氧八小時」已經躍升為最常發生空氣品質不良的指標汙染物。而空氣中的揮發性有機物（VOCs）是影響臭氧濃度的關鍵原因之一，且其中也有非常多有害的空氣汙染物，除了傷害人體健康，也容易造成異味引發民怨。

石化業是揮發性有機物的重要來源之一，而高雄市是台灣石化業重鎮，包括大社、仁武、前鎮、大寮、小港、林園等行政區，都有大型的石化工廠盤據，石化廠的揮發性有機物汙染問題，讓鄰近的社區、學區多年來深受所苦。因此，環保署24日舉辦「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」修正草案研商會議，希望聽取環團、民眾及業者訴求，共同解決汙染問題。

地球公民基金會表示，環保署近日將修訂「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」草案，主要範疇是石化業，對於石化廠中的廢氣燃燒塔、設備元件、儲槽等加嚴管制，相關修訂方向他們給予肯定，但認為改革幅度與民間的期待還有距離。

地球公民基金會副執行長王敏玲舉例，新訂定的石化廠洩漏檢查規定，設備元件巡檢只要求業者每周目視檢測，且發現有洩漏跡象，竟還寬限業者5天時間才需檢測是否為洩漏源。建議環保署改為每日檢查，若發現有洩漏跡象者，應由5日內進行檢測洩漏源，改為2日內進行檢測，避免造成環境汙染，甚至引發工安意外。

對此，環保署表示，針對設備元件巡檢規定，洩漏管制的標準下修後，對業者來說，管制標準已經相當嚴格，並會採定期檢查方式預防洩漏，除了每周目視檢查，也會要求每季以儀器檢查洩漏。若有其他不足之處，相關部會將再討論研擬相關對策。